Легковой автомобиль перевернулся и врезался в фонарный столб под Петрозаводском

Водитель потерял управление и съехал с дороги на подъезде к Петрозаводску.
Водитель пострадал в ДТП в Прионежском районе Карелии. Об этом сообщили в ГАИ.
27 октября в 13:23 на 5-м километре автодороги «Подъезд к Петрозаводску» водитель автомобиля Лада Ларгус не справился с управлением.
По предварительной информации, автомобиль занесло, после чего он съехал в левый кювет, перевернулся и совершил наезд на опору уличного освещения. В результате аварии 51-летний водитель получил травмы.
Госавтоинспекция проводит проверку по факту ДТП и устанавливает обстоятельства произошедшего.
