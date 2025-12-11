Легковой автомобиль перевернулся на трассе в Кондопожском районе Карелии

Женщина-водитель пострадала в ДТП.
Вчера, 11 декабря, в Кондопожском районе на 21-м километре автодороги Шуйская — Гирвас перевернулся автомобиль.
По предварительным данным Госавтоинспекции, около 12:00 40-летняя жительница Карелии за рулем Volkswagen Touareg, выбрала скорость, не соответствующую погодным условиям. В результате машина съехала в левый по ходу движения кювет и перевернулась.
В результате происшествия водитель получила травмы. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
