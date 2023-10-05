Легковой автомобиль протаранил автобус с пассажирами в Петрозаводске

фото: © Скриншот из видео: «Подслушано у водителей Птз и Карелии» / VK

Утром на окраине Петрозаводска случилась авария с участием автобуса.

Инцидент на Новосулажгорской улице попал на камеру наблюдения компании «Ситилинк», а последствия аварии были сняты очевидцами. Ролик был размещен в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

Пассажирский автобус ПАЗ поворачивал с Ветеринарного переулка на Новосулажгорскую, когда в него сбоку врезался легковой автомобиль, двигавшийся по Новосулажгорской в сторону железнодорожного переезда. Легковушка после этого задымилась, но пожара удалось избежать.

В результате ДТП автомобиль и автобус получили механические повреждения. Сведения о пострадавших уточняются.