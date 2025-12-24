Легковой автомобиль съехал в кювет под Петрозаводском

В Прионежье водитель не справился с управлением и попал в аварию.
24 декабря на 7-м километре автодороги «Подъезд к г. Петрозаводску в составе трассы Р-21» произошло серьезное ДТП.
По предварительной информации ГАИ, в 09:30 51-летний водитель автомобиля Hyundai не справился с управлением и съехал в левый придорожный кювет.
В результате аварии мужчина получил травмы, а его автомобиль — механические повреждения. Обстоятельства происшествия выясняются.
Ранее мы писали, что новорожденный ребенок попал в больницу после аварии в Пряжинском районе.