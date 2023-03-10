Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком на трассе в Карелии (ФОТО)

ДТП произошло на трассе «Кола» в Пряжинском районе.

В минувшее воскресенье, 12 марта, в 15.29 личный состав пожарной части № 48 по охране поселка Пряжа привлекался к ликвидации последствий ДТП. Попутное столкновение двух автомобилей произошло на 356 км автодороги Р-21 «Кола», сообщили в официальном паблике отряда пряжинских спасателей.

На месте ДТП работали пожарные, ГИБДД и «скорая».

«Травмированных — нет. Погибших — нет», — пишут в паблике «ГКУ РК „ОПС по Пряжинскому району“».

Ранее сообщалось, пьяный водитель внедорожника устроил ДТП с пострадавшими в центре Петрозаводска.