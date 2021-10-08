Легковой автомобиль в Петрозаводске влетел под грузовик (ВИДЕО)

ДТП с участием легкового автомобиля Мерседес и седельного тягача Вольво с полуприцепом произошло в Петрозаводске.
Как сообщае сайт dtpptz, местом аварии стал нерегулируемый перекрёстк на улице Ключевая.
Легковой автомобиль выезжал с улицы Гвардейская, совершая правый поворот на улицу Ключевая.
Судя по видео, при совершении маневра водитель не справился с управлением, легковой автомобиль не вписался в поворот, выехал на полосу встречного движения и попал под грузовик.
Обошлось без жертв.
Видеокамера социального проекта «Мой дом» компании «Ситилинк» запечатлела момент ДТП.
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