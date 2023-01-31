Легковой автомобиль врезался в фуру на переезде в Петрозаводске

Авария с участием легкового автомобиля и грузовика произошла на переезде на улице Гвардейская.

Два автомобиля столкнулись сегодня, 4 февраля, после 15.00 на переезде на улице Гвардейская. Проезд в сторону Ключевой оказался перекрыт. Об этом сообщили в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».

«Легковая под фурой, работает реанимация и пожарные», - пишут в паблике.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее сообщалось, движение на трассе в Медвежьегорском районе затруднено после столкновения двух грузовиков.