Легковой автомобиль вынесло на тротуар в центре Петрозаводска

Очередной вечерний гонщик промчался по улицам Петрозаводска и не справился с управлением. Машину вынесло на тротуар.

Дорожные маневры водителя попали на кадры уличных видеокамер. Видно, что автомобиль едет на большой скорости по проспекту Ленина вверх. Он не справляется с управлением, и машину выносит на тротуар. По ходу он сбивает дерево с иллюминацией.

Произошло это в 20:30, то есть в то время, когда на улице еще много людей. К счастью, никто из пешеходов не пострадал.

Добавим, что гонщиков было два. Проехали они по проспекту с разницей в 15 минут. Первый зацепил ограждение, установленное вокруг ремонтируемого участка дороги и вылетел на тротуар. Второй промчался по самой яме, подхватил ограждение и уехал вместе с ним. Пострадавших нет. Только автомобили повреждены.

Госавтоинспекция проводит проверку по обоим случаям, выясняет обстоятельства дорожных происшествий и нанесенный ущерб. Как уточнили в паблике «ДТП ПТЗ и Карелии» в ВК, прошлой ночью на этом месте производились дорожные работы. Место проведения работ было засыпано щебнем и огорожено металлическими секциями с сеткой.