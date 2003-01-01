Легковой автомобиль загорелся в поселке Рабочеостровск

Пожарные ликвидировали возгорание автомобиля в поселке Рабочеостровск.

Инцидент произошел сегодня, 5 января, утром. Вызов поступил в 05:45. Сообщалось, что горит легковой автомобиль. На место происшествия был направлен дежурный караул ПЧ-66.

— К моменту их приезда огонь полностью охватил автомобиль, что создало угрозу возгорания стоявшего рядом деревянного гаража. Благодаря оперативным действиям пожарных удалось остановить распространение огня, — рассказали в Госкомитете Карелии по безопасности.

Пожар был полностью ликвидирован в 06:25. Автомобиль уничтожен огнем полностью. Пострадавших нет.

Ранее в Заонежье сгорело судно на воздушной подушке, которое возит туристов на Кижи.