Реклама на сайте
Прислать новость
В трех регионах России за сутки не выявлено случаев заболевания коронавирусом 2
24.04.2021 12:13
Уроженка Карелии приняла участие в игре «Поле чудес» (ВИДЕО) 5
24.04.2021 13:43
УФАС Карелии вынесло предостережение перевозчику, который собрался поднять цену за проезд еще на трех маршрутах Петрозаводска 11
24.04.2021 14:34
В Петрозаводске торжественно открыли «Вахту Памяти» (ФОТО) 1
24.04.2021 15:13
Вы рады 10-дневным выходным на майские праздники? (ОПРОС) 23
24.04.2021 13:00
Лукашенко наделит Совбез полномочиями президента в экстренной ситуации 6
24.04.2021 16:12
В Беломорске бизнесмен за год установил контейнеры для раздельного сбора мусора практически в каждом дворе 2
24.04.2021 16:35

«Легковушка» бросилась под колеса фургону в Петрозаводске (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
09:38, 25 Апреля 2021
фото: Камера наблюдения компании «Сампо.ру» / скриншот видео
Загрузка...

В столице Карелии произошла очередная авария на кольцевой дороге.

23 апреля на одной из кольцевых дорог Петрозаводска произошло ДТП с участием легкового автомобиля и машины с фургоном. Об этом информирует паблик «ДТП Петрозаводска и Карелии».

Пытаясь выехать с кольцевой трассы, водитель легкового автомобиля «подрезал» фургон. Машины столкнулись.

Момент ДТП зафиксировала камера наблюдения компании «Сампо.ру».

Ранее сообщалось, как сразу три автомобиля не смогли поделить Кукковское кольцо.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
1677
2021-04-25 09:53:03
водитель явно успел, туда куда так спешил
udo
2021-04-25 10:22:16
1677, ещё к старухе с косой не бывает опозданий.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
22.04.2021, 13:28
На трассе в Карелии в страшной аварии погибли три человека (ФОТО)
23.04.2021, 15:43
Роспотребнадзор закрыл в Петрозаводске два бассейна
22.04.2021, 14:45
Электромонтажник упал с высоты вниз головой на площади в Петрозаводске (ШОК-ВИДЕО 18+)
23.04.2021, 15:20
Парфенчиков: «Надо объяснять людям, что дешевая электроэнергия может закончиться»
18.04.2021, 16:25
Кто лоббирует строительство в Карелии угольных котельных?
21.04.2021, 19:36
Полиция пресекла митинг солидарности с Навальным в Петрозаводске (ФОТО, ВИДЕО)

Аналитика

23.04.2021 12:15
Капитал
Карельскому Поморью вернут статус вотчины Соловецкого монастыря 3
Возглавляемый бывшими федеральными чиновниками фонд по развитию Соловецкого архипелага сможет без торгов получить землю в Кемском и Беломорском районах Карелии.
Мусорная реформа по-беломорски 1
23.04.2021 12:12
Послание Федеральному собранию: главные заявления Путина 10
21.04.2021 18:05
Чистый город - в субботник и круглый год 6
21.04.2021 13:10
На задворках Арктики 3
21.04.2021 12:40
Вся аналитика

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»