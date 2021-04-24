«Легковушка» бросилась под колеса фургону в Петрозаводске (ВИДЕО)

В столице Карелии произошла очередная авария на кольцевой дороге.

23 апреля на одной из кольцевых дорог Петрозаводска произошло ДТП с участием легкового автомобиля и машины с фургоном. Об этом информирует паблик «ДТП Петрозаводска и Карелии».

Пытаясь выехать с кольцевой трассы, водитель легкового автомобиля «подрезал» фургон. Машины столкнулись.

Момент ДТП зафиксировала камера наблюдения компании «Сампо.ру».

Ранее сообщалось, как сразу три автомобиля не смогли поделить Кукковское кольцо.