Легковушка и фура столкнулись в Карелии

По теме
Загрузка...
В Кондопожском районе на трассе "Кола" столкнулись легковой автомобиль и фура.
По данным сайта "ДТП Петрозаводска и Карелии", 13 мая в 20.35 авария произошла на 505 км, в восьми км перед поворотом на Гирвас.
"После столкновения передними левыми сторонами легковой автомобиль и автопоезд отбросило за пределы проезжей части. Транспортные средства получили механические повреждения", - говорится в сообщении.
Обстоятельства происшествия и информация о пострадавших уточняется.
По теме
Выбор читателей
07.05.2018, 12:16
07.05.2018, 15:37
12.05.2018, 09:06
13.05.2018, 10:00
09.05.2018, 14:26
Аналитика
11.05.2018 13:52
Тема недели
Председатель Петрозаводского городского совета принял участие в торжественной церемонии инаугурации президента, которая состоялась 7 мая.
10.05.2018 15:55
10.05.2018 12:06
07.05.2018 12:16
03.05.2018 12:24
Чтиво
12.05.2018 09:37
Без политики
Константин Райкин - о своем отце, халтуре в театре и знаменитых российских актерах, которых выгнал с курса.
10.05.2018 13:26
08.05.2018 12:55
08.05.2018 12:32
Медиа
11.05.2018 10:48
Комментарии