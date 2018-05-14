Легковушка и фура столкнулись в Карелии

В Кондопожском районе на трассе "Кола" столкнулись легковой автомобиль и фура.

По данным сайта "ДТП Петрозаводска и Карелии", 13 мая в 20.35 авария произошла на 505 км, в восьми км перед поворотом на Гирвас.

"После столкновения передними левыми сторонами легковой автомобиль и автопоезд отбросило за пределы проезжей части. Транспортные средства получили механические повреждения", - говорится в сообщении.

Обстоятельства происшествия и информация о пострадавших уточняется.