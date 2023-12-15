Легковушка на полном ходу влетела в остановившийся у перехода в Петрозаводске автомобиль

Авария с участием двух машин произошла на улице Зайцева на окраине города.

Вечером 16 декабря авария с участием двух легковых автомобилей произошла в районе дома № 40 по улице Зайцева в Петрозаводске.

Инцидент, случившийся в 19.50 вечера, попал на камеру наблюдения компании «Ситилинк». Ролик был опубликован в группе «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

Судя по видео, легковой автомобиль остановился перед нерегулируемым переходом, пропуская женщину-пешехода. И в это время в него сзади врезался другой автомобиль, не успевший затормозить.

Автомобили получили механические повреждения. Информации о пострадавших не поступало.