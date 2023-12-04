Легковушка на скорости больше 100 км/ч разбила троллейбус в Петрозаводске

Водитель легкового автомобиля госпитализирован после ДТП на набережной Варкауса.

Во вторник, 5 декабря, в 23.28 на перекрестке набережной Варкауса и улицы Московской произошло ДТП с участием троллейбуса и легкового автомобиля.



Троллейбус поворачивал с набережной на улицу Московскую. Легковой автомобиль проехал на красный сигнал светофора. Водитель легкового автомобиля госпитализирован. Водитель и кондуктор троллейбуса получили ушибы. Троллейбус получил значительные повреждения.



Об этом сообщили в паблике «ПМУП «Городской транспорт». В сообществе «ДТП Петрозаводска и Карелии» рассказали, что легковушка неслась со скоростью больше 100 км/ч.