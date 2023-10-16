Легковушка на скорости протаранила автобус с пассажирами в Петрозаводске

Серьезная авария с участием маршрутного автобуса произошла на Древлянке.
ДТП с участием легкового автомобиля и маршрутного автобуса произошла сегодня, 18 октября, в 12.56 на Лососинском шоссе в Петрозаводске, в районе перекрестка с улицей Хейкконена.
Видео инцидента, попавшего на камеру наблюдения компании «Ситилинк», было выложено в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии».
Судя по видео, маршрутный автобус с пассажирами попытался развернуться, проехав для этого от остановки до линии разворота через две полосы. В это время в него врезался легковой автомобиль, двигавшийся в сторону центра города.
Причины аварии и наличие пострадавших в данный момент уточняется.
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