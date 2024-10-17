Легковушка на скорости протаранила дорожное ограждение в Петрозаводске

Водитель уехал с место ДТП.

Сегодня ночью, в 02.29, случилась авария на пересечении улицы Мелентьевой и проспекта Октябрьского. Видео опубликовали в паблике ДТП Петрозаводска и Карелии.

Очевидцы предположили, что водитель за рулем был пьяный. судя по кадрам, он двигался на высокой скорости, не справился с управлением и снес ограждение, вылетев на газон. К счастью, людей поблизости не было. Водитель похоже не пострадал, потому что вернулся на проезжую часть и поехал дальше.

Ранее мы сообщали, что троллейбус столкнулся с тремя легковушками в Петрозаводске.