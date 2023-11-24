Легковушка перегородила дорогу после столкновения на оживленном проспекте Петрозаводска

Дорожная авария произошла вечером в карельской столице.

Журналист «Столицы на Онего» оказался на месте дорожной аварии в Петрозаводске и запечатлел последствия ДТП.

ДТП произошло в пятницу, 24 ноября, около 18.00 на Первомайском проспекте.

Там дорогу не поделили два легковых автомобиля. В результате столкновения одна из машин перегородила дорогу. Движение транспорта на этом участке затруднено.

Автомобили получили механические повреждения.

Информация о пострадавших и обстоятельства аварии уточняются.

Ранее мы сообщали о ДТП под Петрозаводском, где на трассе фура легла набок.