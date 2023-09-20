Легковушка пересекла двойную сплошную и протаранила встречное авто на оживленной магистрали в Петрозаводске

Водитель покинул место ДТП, уехав по «встречке».

ДТП произошло в среду, 20 сентября, на Кукковке в карельской столице и попало на видео.

Видео дорожной аварии появилось в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».

«Покинул место дтп», — написали пользователи сети.

Судя по видео, легковой автомобиль выезжал на улицу Ровио с Варницкого проезда. Выехав на Ровио, легковушка пересекла двойную сплошную линию разметки, выехала на «встречку» и протаранила машину, которая двигалась по своей полосе движения.

Водитель покинул место ДТП, уехав по «встречке».

Ранее мы писали о том, что Бастрыкин подключился к выяснению причин ДТП с троллейбусом в Петрозаводске, где пострадала школьница.