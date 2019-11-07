Легковушка попала под грузовик в Карелии, есть пострадавшие

ДТП произошло 6 ноября в Лоухском районе, сообщили в ГИБДД Карелии.

В 14.45 на 968 км федеральной автодороги "Кола" 41-летний водитель автомобиля Lada не справился с управлением и столкнулся с грузовым автомобилем Mercedes.



В результате ДТП водитель Lada получил травмы, ему оказана медицинская помощь.

Ранее водитель иномарки пострадал в аварии под Петрозаводском.