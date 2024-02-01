Легковушка пошла на таран другого автомобиля на оживленной магистрали Петрозаводска

фото: © Скриншот из видео: «Подслушано у водителей Птз и Карелии» / VK

Авария произошла на Лесном проспекте недалеко от строительного гипермаркета.

Видео аварии с участием двух легковых автомобилей было опубликовано вчера, 1 февраля, в группе «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

Инцидент произошел перед регулируемым пешеходным переходом, в районе дома по адресу: Лесной проспект, 49.

Судя по видео, легковой автомобиль остановился на запрещающий знак светофора, и в это время его сзади протаранила другая легковушка.

Автомобили получили механические повреждения. Информации о пострадавших не поступало.