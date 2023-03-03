Легковушка протаранила другой автомобиль на оживленном перекрестке Петрозаводска (ФОТО)

В ГИБДД рассказали подробности аварии на перекрестке Ключевского шоссе и улицы Правды.
Как сообщили в Госавтоинспекции Карелии, ДТП произошло 3 марта в 14.43 на перекрестке Ключевского шоссе и улицы Правды.
В Skoda Karoq, остановившийся на перекрестке, сзади врезался автомобиль Daewoo Gentra, двигавшийся по Ключевскому шоссе в сторону центра города.
В аварии получили травмы 37-летняя женщина — водитель Skoda Karoq, а также 52-летняя пассажирка Daewoo.
По факту происшествия проводится проверка.
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