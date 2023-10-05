Легковушка и малолитражный грузовик столкнулись посреди оживленного перекрестка в Петрозаводске

Странная авария произошла на пересечении Первомайского проспекта и улицы Мелентьевой в столице Карелии.
ДТП случилось в четверг, 5 октября, в 10.19 на перекрестке Первомайского проспекта и улиц Мелентьевой и Шотмана. Случившееся поп ало на камеру видеонаблюдения компании «Ситилинк».
Газель, судя по видео, поворачивала с Первомайского проспекта на улицу Мелентьевой, в то время как легковой автомобиль двигался прямо по проспекту от центра города.
В результате странного маневра водителя «ГАЗели» автомобили столкнулись в створе улицы Мелентьевой, при этом грузовик едва не перевернулся, а затем выехал на пешеходный переход. Где в это время шли люди. Никто из них, судя по всему, не пострадал.
Причины аварии и пострадавшие в автомобилях уточняются.
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