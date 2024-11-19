Легковушка протаранила маршрутный автобус в Петрозаводске

Жесткая авария произошла на оживленном перекрестке Петрозаводска.

Жесткая авария произошла сегодня, 19 ноября, в 19.57 на перекрестке улиц Чапаева и Муезерская в Петрозаводске.

Инцидент попал на камеру наблюдения компании «Ситилинк», видео выложили в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

Судя по кадрам, легковой автомобиль, пытаясь повернуть с улицы Муезерская на Чапаева в сторону нижнего Чапаевского кольца, столкнулся лоб в лоб с маршрутным автобусом, двигавшимся прямо от Автовокзала по Муезерской во встречном направлении.

Автомобили получили механические повреждения, информации о пострадавших не поступало. Подробности аварии уточняются.