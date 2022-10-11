Легковушка протаранила «скорую» в Петрозаводске (ВИДЕО)

На оживленном перекрестке города столкнулись легковой автомобиль и машина скорой помощи.

Авария с участием автомобиля скорой помощи произошло вчера, 25 октября, в 13.27. Инцидент зафиксировала камера видеонаблюдения компании «Ситилинк», он был опубликован в сообществе «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

Авария случилась на перекрестке улиц Правды, Калинина и Ключевского шоссе. Судя по видео, легковой автомобиль выезжал на перекресток на разрешающий сигнал светофора со стороны Ключевского шоссе. В то время «скорая» двигалась по улице Правды в сторону Кукковки. Водитель легковушки, увидев перед собой автомобиль экстренной службы, попытался резко затормозить, но расстояние между машинами оказалось слишком мало, и легковой автомобиль врезался в «скорую».

Автомобили в результате аварии получили механические повреждения. Информации о пострадавших в ДТП нет.