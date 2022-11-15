Легковушка протаранила трактор в Петрозаводске

На улице Сыктывкарская легковой автомобиль врезался в стоящий трактор.
В Петрозаводске 27 ноября произошло ДТП с участием легкового автомобиля и трактора. Видео инцидента было опубликовано в группе «ДТП Петрозаводска и Карелии».
Авария произошла в 9.01 утра на улице Сыктывкарская, в районе дома № 25.
Легковушка двигалась по улице Сыктывкарская в сторону Лесного проспекта и врезалась в трактор, находящийся у правой обочины.
Транспортные средства получили механические повреждения.
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