Легковушка пыталась проскочить перед бензовозом на оживленном проспекте Петрозаводска

ДТП с бензовозом произошло на Лесном проспекте в карельской столице.

О дорожном происшествии с почти анекдотическим сюжетом сообщили в сети.

ДТП произошло в четверг, 19 декабря, в 11.04 на Лесном проспекте в Петрозаводске. Там столкнулись бензовоз и легковой автомобиль.

Так, в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии» опубликовали фото последствий дорожной аварии на Лесном проспекте.

А в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии» разместили видео, на которое попал момент дорожного происшествия.

Судя по видеозаписи, легковой автомобиль, выезжая на Лесной проспект одновременно с бензовозом, пытался проскочить перед грузовиком, но в итоге вынужден был съехать в сугроб.

Информация о пострадавших и обстоятельства аварии выясняются.