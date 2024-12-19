Легковушка пыталась проскочить перед бензовозом на оживленном проспекте Петрозаводска

ДТП с бензовозом произошло на Лесном проспекте в карельской столице.
О дорожном происшествии с почти анекдотическим сюжетом сообщили в сети.
ДТП произошло в четверг, 19 декабря, в 11.04 на Лесном проспекте в Петрозаводске. Там столкнулись бензовоз и легковой автомобиль.
Так, в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии» опубликовали фото последствий дорожной аварии на Лесном проспекте.
А в паблике «разместили видео, на которое попал момент дорожного происшествия.»
Судя по видеозаписи, легковой автомобиль, выезжая на Лесной проспект одновременно с бензовозом, пытался проскочить перед грузовиком, но в итоге вынужден был съехать в сугроб.
Информация о пострадавших и обстоятельства аварии выясняются.
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