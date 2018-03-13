Легковушка сбила пешехода в центре Петрозаводска

Мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте, сбил автомобиль.

По данным ЕДДС Петрозаводска, ДТП произошло 12 марта в 19.00 на ул. Красноармейская рядом с ТЦ "Кей".

Водитель "ВАЗ-21074" наехал на 36-летнего пешехода, пересекавшего проезжую часть в неустановленном месте, в зоне видимости регулируемого пешеходного перехода. Он получил ранения и был доставлен в реанимацию БСМП.