Легковушка съехала в кювет на трассе в Карелии, пострадал пассажир

Авария произошла 7 апреля в 6.45 утра на 338 км трассы "Кола" около Кескозеро.

По предварительным данным, водитель "ВАЗ-2115 "(направлялся из Петрозаводска в Олонец), не справился с управлением. Автомобиль съехал в кювет и перевернулся.

"В ДТП травмирован пассажир, он доставлен в больницу. Водитель не пострадал, трезв. Уважаемые водители на дорогах местами наблюдается гололед. Выбирайте разумную скорость движения!" - сообщили в пресс-службе ГИБДД Карелии.