Легковушка снесла мотоцикл в самом центре Петрозаводска

Днем 22 сентября у мэрии Петрозаводска произошла жесткая авария.

В пятницу, 22 сентября на улице Куйбышева, в районе мэрии карельской столицы столкнулись мотоциклист за рулем Honda и легковая Škoda.



Как в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии» сообщают очевидцы, на месте дорожной аварии работала скорая помощь.



В городской Госавтоинспекции пока не располагают информацией о пострадавших.



В означенном сообществе опубликовано видео последствий ДТП.