Легковушка снесла мотоцикл в самом центре Петрозаводска

Днем 22 сентября у мэрии Петрозаводска произошла жесткая авария.
В пятницу, 22 сентября на улице Куйбышева, в районе мэрии карельской столицы столкнулись мотоциклист за рулем Honda и легковая Škoda.
Как в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии» сообщают очевидцы, на месте дорожной аварии работала скорая помощь.
В городской Госавтоинспекции пока не располагают информацией о пострадавших.
В означенном сообществе опубликовано видео последствий ДТП.
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