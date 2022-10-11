«Легковушка» снесла ограждение на перекрестке в Петрозаводске

ДТП произошло на перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Мелентьевой.

В паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии» опубликовали фото аварии, которая произошла сегодня, 29 октября, на перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Мелентьевой. Автомобиль протаранил ограждение у пешеходного перехода.

На месте работает наряд ДПС.

Обстоятельства ДТП выясняются.