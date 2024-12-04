Легковушка улетела в кювет и протаранила лесную чащу в Костомукшском округе

Водитель не справился с управлением в темноте.
Водитель легковушки вылетел в кювет и застрял среди деревьев в Костомукшском округе. ДТП произошло сегодня ночью. Об этом сообщили в телеграм-канале «Костомукшский дворик».
«Кто-то сегодня ночью хорошо покатался», — сообщили авторы поста.
Судя по кадрам, автомобиль получил серьезные повреждения. Обстоятельства ДТП уточняются.
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