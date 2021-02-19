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Легковушка "влетела" под фуру на трассе в Карелии (ФОТО)

Новости. Происшествия
06:40, 20 Февраля 2021
фото: "Лахденпохья - навседа!" Вконтакте
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ДТП с участием фуры и легкового автомобиля произошло в пятницу в поселке Хелюля в Карелии.

Об этом сообщили "Столице на Онего" в пресс-службе ГИБДД.

По предварительным данным, пострадали водитель и пассажирка легкового автомобиля. Информации об обстоятельствах аварии у ГИБДД пока нет.

Сообщение о ДТП также появилось в группе "Лахденпохья - навседа!" Вконтакте со ссылкой на очевидцев происшествия.

Один из них прислал запись с видеорегистратора, сделанную после аварии.

"Легковушка влетела в фуру и разбилась в буквальном смысле всмятку", - говорится в комментарии к видео.

Судя по кадрам видеозаписи, легковой автомобиль врезался в заднюю часть фуры.

 

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