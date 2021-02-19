Легковушка "влетела" под фуру на трассе в Карелии (ФОТО)

ДТП с участием фуры и легкового автомобиля произошло в пятницу в поселке Хелюля в Карелии.
Об этом сообщили "Столице на Онего" в пресс-службе ГИБДД.
По предварительным данным, пострадали водитель и пассажирка легкового автомобиля. Информации об обстоятельствах аварии у ГИБДД пока нет.
Сообщение о ДТП также появилось в группе "Лахденпохья - навседа!" Вконтакте со ссылкой на очевидцев происшествия.
Один из них прислал запись с видеорегистратора, сделанную после аварии.
"Легковушка влетела в фуру и разбилась в буквальном смысле всмятку", - говорится в комментарии к видео.
Судя по кадрам видеозаписи, легковой автомобиль врезался в заднюю часть фуры.
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