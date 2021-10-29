Легковушка вылетела на газон в центре Петрозаводска (ВИДЕО)

ДТП с участием легкового автомобиля произошло ночью на пересечении улиц Шотмана и Чапаева.

Как пишет ДТП ПТЗ, авария произошла сегодня, 29 октября, в 3.21 на перекрестке улиц Шотмана и Чапаева.

Автомобиль двигался по улице Шотмана со стороны площади Гагарина. Судя по видео, при осуществлении маневра правого поворота автомобиль не вписался в поворот и выехал влево на разделительный газон.

Машина получила механические повреждения.

Информация о пострадавших уточняется.

Момент ДТП попал в объектив камеры компании «Ситилинк» и компьютерной сети Сампо.ру.

Ранее ГИБДД Петрозаводска просила водителей быть внимательными на перекрестке, где участились ДТП.