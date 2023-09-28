Легковушка вылетела с дороги после столкновения с грузовиком в Прионежском районе Карелии

В аварии на федеральной трассе пострадал один человек.
В Прионежском районе на 125 километре федеральной трассы А-215, недалеко от поворота на СНТ «Сосновый бор», произошло ДТП с участием легкового и грузового автомобилей. Об этом сообщили в Отряде противопожарной службы района.
Спасатели участвовали в ликвидации последствия аварии 1 октября в 13.52. В результате столкновения с грузовиком легковушка вылетела за пределы дороги и там перевернулась. В аварии пострадал один человек.
Напомним, ранее спасатели привлекались для ликвидации последствий аварии в районе деревни Царевичи, где в столкновении автомобилей пострадал ребенок.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание