Легковушка жестко влетела в столб в Олонце

Пожарные Карелии ликвидировали последствия аварии и помогли врачам скорой помощи погрузить в машину получившего травмы водителя.

О дорожной аварии сообщили в паблике отряда противопожарной службы Олонецкого района.

В среду, 4 октября, в 14.43 поступило сообщение, что на улице Пролетарской возле дома № 13 в Олонце произошло дорожно-транспортное происшествие. Там легковой автомобиль въехал в столб. Водитель получил травмы и был госпитализирован в больницу.

На место ДТП выезжали 4 человека личного состава пожарной части № 35 по охране Олонца. Пожарные осмотрели место дорожной аварии, отключили аккумулятор в автомобиле и помогли врачам скорой помощи при погрузке пострадавшего.