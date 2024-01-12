Легковушки разбросало по дороге после массовой аварии в центре Петрозаводска

Дорожная авария произошла на нерегулируемом перекрестке в вечерний час пик, сообщили на сайте «ДТП Петрозаводска и Карелии».

Одного участника ДТП развернуло на 180 градусов и отбросило на встречную полосу, где произошло столкновение со стоящим автомобилем. Второго участника ДТП отбросило на снежный бруствер.

Момент аварии зафиксировали камеры компаний «Ситилинк» и Sampo.ru. О пострадавших пока информации нет.