Легковушки разбросало по дороге после массовой аварии в центре Петрозаводска

Вечером 12 числа на улице Мерецкова не поделили дорогу три автомобиля.
В минувшую пятницу, 12 января, в 18.52, на улице Мерецкова, в районе пересечения с набережной Ла-Рошель, столкнулись три легковушки.
Дорожная авария произошла на нерегулируемом перекрестке в вечерний час пик, сообщили на сайте «ДТП Петрозаводска и Карелии».
Одного участника ДТП развернуло на 180 градусов и отбросило на встречную полосу, где произошло столкновение со стоящим автомобилем. Второго участника ДТП отбросило на снежный бруствер.
Момент аварии зафиксировали камеры компаний «Ситилинк» и Sampo.ru. О пострадавших пока информации нет.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание