Легковушки столкнулись на Шотмана в Петрозаводске

Момент ДТП запечатлела камера "Ситилинк".

ДТП произошло сегодня вечером в 20.51 на пересечении улиц Шотмана и Железнодорожной. Легковушки столкнулись на проезжей части. Момент аварии запечатлела уличная камера компании «Ситилинк».

Судя по кадрам оба автомобиля получили повреждения. На месте работали сотрудники Госавтоинспекции и МЧС. Обстоятельства ДТП уточняются.