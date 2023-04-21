Легковушку накрыло огнем из глушителя большегруза в Петрозаводске (ВИДЕО)

Выхлоп пламени из глушителя грузового автомобиля запечатлел видеорегистратор пользователя паблика «ДТП Петрозаводска и Карелии».
В понедельник, 3 июля, в 22.02, на улице Мончегорской фура обдала огнем проезжавшую мимо легковушку. Инцидент произошел в районе пересечения с улицами Лыжная и Ровио.
Видеорегистратор очевидца, Ильи Лукина, запечатлел выхлоп пламени из глушителя грузового автомобиля.
По всей видимости, выхлоп пламени сопровождался громким хлопком, говорится в сообщении портала «ДТП Петрозаводска и Карелии».
Происшествие запечатлели видеокамеры компаний «Ситилинк» и Sampo.ru.
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