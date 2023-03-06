Легковушка оказалась на крыше после ДТП в Петрозаводске (ВИДЕО)

В среду, 8 марта, на Лесном проспекте в Петрозаводске в результате ДТП легковушка опрокинулась на крышу.

Днем 8 марта на Лесном проспекте в Петрозаводске произошло ДТП, в результате которого легковой автомобиль перевернуло на крышу.



Очевидцы запечатлели последствия дорожной аварии на видео, которое размещено в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии».



Напомним также, 8 марта, в 01.39 в районе дома №54 по Первомайскому проспекту водитель 1980 года рождения за рулем Chevrolet Niva неправильно выбрал скорость движения.



Мужчина не справился с управлением и врезался в стоящий грузовой автомобиль Volvo с полуприцепом.



В результате ДТП водитель и женщина-пассажир, 1982 года рождения скончались на месте происшествия.