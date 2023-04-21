Легковушку отбросило на пешеходов после жесткого ДТП в Петрозаводске (ВИДЕО)

Одна из машин поворачивала на улицу Пархоменко, вторая - двигалась ей навстречу в прямом направлении.



После удара один из автомобилей отбросило на тротуар, пешеходам пришлось отбегать в сторону, сообщается на портале «ДТП Петрозаводска и Карелии».

Городские камеры видеонаблюдения компаний «Ситилинк» и Sampo.ru запечатлели момент аварии.