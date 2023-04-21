Легковушку отбросило на пешеходов после жесткого ДТП в Петрозаводске (ВИДЕО)

Днем 15 июня на улице Чапаева не поделили дорогу две легковушки.
В четверг, 15 июня, в 12.31, на пересечении улиц Чапаева и Пархоменко произошло ДТП. Два легковых автомобиля столкнулись на большой скорости.
Одна из машин поворачивала на улицу Пархоменко, вторая - двигалась ей навстречу в прямом направлении.
После удара один из автомобилей отбросило на тротуар, пешеходам пришлось отбегать в сторону, сообщается на портале «ДТП Петрозаводска и Карелии».
Городские камеры видеонаблюдения компаний «Ситилинк» и Sampo.ru запечатлели момент аварии.
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