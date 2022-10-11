Легковушку жестко выбросило в кювет на севере Карелии, пострадала женщина

В ДТП на трассе «Кочкома–госграница» на территории Сегежского района пострадала пассажирка иномарки, сообщили в ГИБДД Карелии.

В воскресенье, 23 октября, около 11.00 на 31 километре автодороги «Кочкома–госграница» произошла авария.



По предварительным данным Госавтоинспекции Карелии, 48-летний водитель Renault Logan не справился с управлением и вылетел в кювет, где машина опрокинулась.



В результате ДТП пострадала 57-летняя пассажирка, ее с травмами доставили в больницу. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства.