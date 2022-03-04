Лекарственные препараты для льготников в Карелии закуплены на 6, 5 месяцев

В Министерстве здравоохранения Карелии сообщили, что с обеспечением граждан льготными лекарствами проблем не будет.

Как рассказал «Столице на Онего» глава Минздрава республики Михаил Охлопков, министерство закупило лекарственные препараты для льготных категорий на 6, 5 месяцев.

Как сообщается на сайте регионального правительства, по информации Территориального органа Росздравнадзора по Карелии, ассортимент и товарные запасы препаратов, не входящие в минимальный ассортимент, но включенные в перечень жизненно необходимых и важных лекарственных препаратов, аптеки определяют сами с учетом финансового положения и спроса.

По данным аптечных организаций республики, на сегодняшний день лекарственные препараты, включенные в данный перечень, имеются в достаточном количестве (средний товарный запас составляет от 2 недель до месяца). Однако отмечается повышенный спрос на препараты импортного производства.