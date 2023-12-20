Лекция «Петрозаводск – знаменит! Гаскойн – велик!» состоится на ВДНХ

Михаил Гольденберг выступит 21 декабря на выставке-форуме «Россия» в рамках Дня Карелии.

На Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ 21 декабря в Москве в рамках Дня Карелии состоится тематическая лекция «Петрозаводск – знаменит! Гаскойн – велик!», сообщили в Минкультуры Карелии.





Лекцию будет читать Михаил Гольденберг, директор Национального музея Карелии. Речь пойдет о роли Александровского завода в истории Карелии, России и мировой истории.



Необходима предварительная регистрация.



Как отметили в источнике, Карл Гаскойн, один из лучших оружейников и металлургов мира, сыграл важную роль в развитии завода. Благодаря ему градообразующее предприятие в первой половине XIX века стало одним из передовых в России по качеству продукции. Именно Гаскойн вывел производство пушек на мировой уровень. В 2021 году в Петрозаводске торжественно открыли памятник выдающемуся деятелю.