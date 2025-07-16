Ленинградскую область атаковали беспилотники

Жителей и гостей Ленобласти ранее предупредили об атаке БПЛА.

В воздушном пространтве Ленобласти сегодня утром, 27 июля, объявлена опасность БПЛА. СМС-сообщения об этом от МЧС получили как жители Ленобласти, так и Карелии. Об этом же сообщил губернатор области Александр Дрозденко, сообщив, что что возможно частичное понижение сигнала мобильного интернета.

Через некоторое время Ленобласть атаковали дроны. Как уточнил глава области, беспилотники были сбиты в небе над несколькими районами региона.

Падение обломков без возгораний и пострадавших зафиксировано в Гатчине и Войсковицком поселении, — написал Александр Доозденко. — В Ломоносовском районе обломки сбитого БПЛА стали причиной возгорания строений в частном секторе. Пожар локализован. Работают бригады Леноблпожспаса и службы МЧС.

Из-за атаки беспилотников задерживаются рейсы в аэропорте «Пулково». По данным тг-канала Shot, на данный момент задержаны 49 рейсов на вылет и 62 рейса на прилёт.