Ленивая женщина смогла похудеть на 60 кг

Австралийка заменила два приема пищи на коктейли из супермаркета и похудела.

При весе в 127 кг австралийка решила, что пришло время вернуть прежнюю форму, пишет Lenta.ru.



Женщину вдохновили результаты ее коллеги по работе, которая похудела на 34 кг благодаря диете из коктейлей.

"Я никогда не пила диетические коктейли и не придерживалась программ похудения, – утверждает многодетная мать. – Я не вступала в группы худеющих из страха, что меня примут за неудачницу".

Женщина заменила завтрак на коктейль и уже спустя 15 недель заметила результаты. Тогда она решила выпивать покупной коктейль и вместо ужина. Также она занялась спортом.

"Безусловно, коктейли и тренировки помогли мне избавиться от лишнего веса, – утверждает австралийка. – Но кроме этого мне потребовались решительность и сила воли".