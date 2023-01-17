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Ленивого алиментщика в Карелии отправили на обязательные работы

Новости. Общество
11:00, 25 Января 2023
фото: © Лев Федосеев/ ТАСС

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Злостному алиментщику из Пудожского района Карелии назначили 140 часов обязательных работ.

Судебные приставы занимались долгами по алиментам жителя Пудожского района, сообщили в УФССП Карелии. Сначала мужчина отдавал часть зарплаты на содержание своих детей.

Потом неплательщик несколько раз менял место работы и в конечном итоге оказался на улице. Должник встал на учет в агентство занятости, часть его пособия уходила на оплату долга, но этого было недостаточно.

После окончания выплаты пособия мужчине предложили 11 вариантов трудоустройства, но от всех предложений он отказался, то есть, умышленно уклонялся от своих обязанностей.

Мировой судья признал его виновным и назначил 140 часов обязательных работ. 

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