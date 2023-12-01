Ленивый житель Прионежья попал под суд, заказав в даркнете права водителя

В полиции Прионежского района закончили расследовать уголовное дело в отношении 30-летнего местного жителя.

Мужчину обвиняют в двух преступлениях: хранение и использование заведомо поддельного документа.

По версии следствия, житель Прионежья прошел обучение в автошколе, но не справился с итоговым экзаменом. Пересдавать он не захотел, а водительское удостоверение заказал через даркнет.

Получив документ, оформленный на постороннего человека, мужчина сел за руль автомобиля, При первой же проверке сотрудники Госавтоинспекции выявили, что водительское удостоверение имеет признаки подделки.



Они установили личность водителя и отстранили его от вождения.

Во время предварительного следствия обвиняемый полностью признал вину, раскаялся и активно способствовал раскрытию преступления. Его судьбу решит суд, рассказали в МВД Карелии.