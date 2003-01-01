В небе рядом с Карелией сбили более 30 БПЛА

Ночью Ленобласть массово атаковали беспилотники.

Ночью 12 сентября в небе над Ленинградской областью силами ПВО было уничтожено более 30 беспилотников, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своём телеграм-канале.

— Зафиксировано падение осколков и обломков БПЛА во Всеволожске, Тосно, деревнях Покровское и Узмино, а также вне населенных пунктов в Ломоносовском районе. Пострадавших нет, — написал он.

В результате атаки дронов в порту Приморска произошло возгорание судна и насосной станции. Пламя оперативно ликвидировали сотрудники спецслужб. В настоящее время угроза затопления и разлива нефтепродуктов отсутствует. По предварительным данным, никто не пострадал.

Кроме того, в аэропорту «Пулково» на протяжении 7 часов действовали ограничения на приём и вылет воздушных судов. 28 рейсов были здержаны, 11 ушли на запасные аэродромы, а 13 — отменены, сообщили в авиагавани.

По информации телеграм-канала SHOT, атака на Ленинградскую область велась дронами серии «Лютый». БПЛА были запущены из Ровенской и Черниговской областей.

— Беспилотники шли по 7 штук примерно раз в час, они несли на себе около 7 кг пластита (взрывчатого вещества повышенной мощности — прим. ред.), — отметили там.

Согласно данным Александра Дрозденко, в 10:12 по мск воздушная опасность в регионе отменена.