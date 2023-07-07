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Ленточку у «Влюбленных сердец» Петрозаводска перерезала семья из 25 человек

Новости. Общество
15:13, 08 Июля 2023
фото: Ирина Яковлева/ "Московский комсомолец в Карелии"

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В Петрозаводске у Дворца бракосочетания на набережной торжественно открыли арт-объект «Влюбленные сердца».

Сегодня, 8 июля в День семьи, любви и верности, в Петрозаводске у Дворца бракосочетания на набережной торжественно открыли новый арт-объект под названием «Влюбленные сердца».

Символическую ленточку перерезала семейная пара Сергиных - Валентина Васильевна и Леонид Иванович, которые уже 67 лет рука об руку идут по жизни. После открытия памятника семья супругов Сергиных в количестве 25 человек сфотографировались у «Влюбленных сердец».

По словам исполняющей обязанности главы Петрозаводска Инны Колыхматовой, «Влюбленные сердца» - это не простой арт-объект», у него свои традиции есть.

Что, по задумке властей, должны делать горожане у памятника, читайте в «Московском комсомольце в Карелии».

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