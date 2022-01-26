Леонид Белуга готовится стать отцом в седьмой раз

На презентации книги «На шаг впереди» о холдинге «Лотос» предприниматель Леонид Белуга сообщил главную новость о своей семье: уже очень скоро он станет отцом в седьмой раз.

Супруга Леонида Белуги Марина, которая в холдинге «Лотос» руководит туристическим направлением (в первую очередь, отвечает за гостиницу «Северная» - прим. авт.), в ближайшие дни ожидает рождение малышки. И поэтому супруги по многим причинам переживают волнительное время. Не случайно Леонид Белуга оценивает его как новый этап в своей жизни.

«У меня сейчас шесть детей и трое внуков, - рассказывает Леонид Леонтьевич. – И многое из того, что я делаю, нацелено на то, чтобы показать им пример».

Как признается бизнесмен, сидение на даче – это не его. Поэтому он сам продолжает управлять холдингом «Лотос», в котором работает более двух тысяч человек, плюс их семьи, и, как отметили его коллеги – кураторы направлений, - является главным драйвером всех новых проектов.

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