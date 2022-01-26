890x80
Реклама
В Петрозаводске на месте трех снесенных домов появится высотка для переселенцев (ФОТО) 5
26.01.2022 14:13
Омикрон наступает - система здравоохранения Карелии переведена в режим повышенной готовности 16
26.01.2022 16:52
Мошенник обматерил жителя Карелии, не сумевшего взять кредит на миллион рублей 2
26.01.2022 16:02

Леонид Белуга готовится стать отцом в седьмой раз

Новости. Общество
11:11, 27 Января 2022
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего

Новости партнеров

На презентации книги «На шаг впереди» о холдинге «Лотос» предприниматель Леонид Белуга сообщил главную новость о своей семье: уже очень скоро он станет отцом в седьмой раз.

Супруга Леонида Белуги Марина, которая в холдинге «Лотос» руководит туристическим направлением (в первую очередь, отвечает за гостиницу «Северная» - прим. авт.), в ближайшие дни ожидает рождение малышки. И поэтому супруги по многим причинам переживают волнительное время. Не случайно Леонид Белуга оценивает его как новый этап в своей жизни.

«У меня сейчас шесть детей и трое внуков, - рассказывает Леонид Леонтьевич. – И многое из того, что я делаю, нацелено на то, чтобы показать им пример».

Как признается бизнесмен, сидение на даче – это не его. Поэтому он сам продолжает управлять холдингом «Лотос», в котором работает более двух тысяч человек, плюс их семьи, и, как отметили его коллеги – кураторы направлений, - является главным драйвером всех новых проектов.

Подробнее о книге, личной жизни Леонида Белуги и его проектах читайте здесь.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Нонсенс
2022-01-27 12:59:30
Много детей это хорошо, но как показывает наша "российская жизнь", всё начнется после ухода в мир иной, рвать родственниками наследство,как теперь мы видим на многих площадках СМИ, у нас обожают...к сожалению...
Саныч
2022-01-27 12:47:11
Может, у него есть талантливый зам?)
норкимо
2022-01-27 11:29:54
есть еще ягоды в ягодицах.... ну так не последний .... с маслом доедает
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
25.01.2022, 15:12
Сотрудники прокуратуры Петрозаводска «в шоке»: все руководство ведомства ушло в отставку
21.01.2022, 07:15
Сходив на выставку в Национальный музей Карелии, турист написал жалобу в прокуратуру
24.01.2022, 20:12
Больницы в Карелии приостанавливают плановую медпомощь из-за роста ковида
21.01.2022, 15:45
Власти Петрозаводска не знают, что за объект появится на месте снесенного магазина на набережной Онего
22.01.2022, 14:29
Увеличен размер выплат ветеранам труда и донорам в Карелии
21.01.2022, 01:23
В Карелии выявлено 34 случая заражения омикроном (СРОЧНО)

Аналитика

Сегодня 09:00
Обществоведение
Леонид Белуга: «Мы – простые люди» 9
Известный предприниматель Карелии Леонид Белуга рассказал о становлении своего бизнеса от магазинчика в жилом доме до крупного холдинга «Лотос».
Советская мода на подиуме и в жизни 6
25.01.2022 14:29
Ирина Мирошник: «Окончательное решение я всегда сама принимала» 44
24.01.2022 19:25
Во всем виноваты Австралия с Китаем 17
24.01.2022 14:22
Клиники на Чайкиной: выявить коронавирус за 15 минут!
24.01.2022 13:37
Вся аналитика

Чтиво

21.01.2022 10:12
Личное мнение
Во славу Отечества? 19
Отсутствие прозрачности и гласности породило недоверие к организаторам литературного конкурса главы Карелии «Во славу Отечества» и его итогам, считает представитель Союза российских писателей Надежда Васильева.
Михаил Охлопков: «В ближайшие два месяца ковидом переболеет большинство россиян, включая привитых» 9
20.01.2022 09:13
Сохранить Курган для всех горожан 33
18.01.2022 14:46
архив чтиво

Медиа

Соревнования по художественной гимнастике «ЛЕММИККИ-2022» 
24.01.2022 12:53
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»