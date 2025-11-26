Леонид Белуга получил разрешение на строительство аквапарка в Петрозаводске и рассказал, каким он будет

«Столица на Онего» поговорила Леонидом Белугой, который рассказал, каким будет первый аквапарк в Петрозаводске и что может помешать его появлению.

14 ноября 2025 года администрация Петрозаводска выдала ООО «Сигма РЦ» разрешение на строительство первого в Петрозаводске современного аквапарка площадью 14 тысяч квадратных метров. Это значит, что стройку можно начинать хоть завтра.

Однако на фоне громкого судебного процесса и недавнего решения Петрозаводского суда, который оштрафовал Леонида Белугу на 500 млн рублей, возникают справедливые вопросы. Первый — будет ли вообще руководитель холдинга «Лотос» начинать этот и другие проекты. И если да, то поменялось ли что-то в их концепции.

Кроме того, горожанам очень интересно: если аквапарк все же построят, каким он будет — будет ли похож на петербургский «Питер Лэнд», сколько в нем будет горок, бань. И главная — будет ли он доступен горожанам по цене.

Со всеми этими вопросами «Столица на Онего» обратилась лично к Леониду Белуги.

Читайте первое после громкого приговора ИНТЕРВЬЮ с бизнесменом. Про аквапарк и не только.